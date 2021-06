Felipe Ríos combina a Flanders y el Inspector Gadget en su personaje de La Torre de Mabel

Felipe Ríos vuelve a las teleseries de Canal 13 con La Torre de Mabel y presentando un personaje inspirado nada menos que en Flanders y el recordado Inspector Gadget de Los Simpson.

La ficción se centrará en la reinvención femenina y en las aventuras y desventuras de un grupo de personas que comparten un colapsado edificio de Santiago centro, trama en la que el actor de exitosas producciones dramáticas como La fiera, Pampa ilusión y El circo de las Montini interpretará a Pedro Briones, un detective que llegará a resolver varios temas al interior del mencionado inmueble.

"Briones es un ser humano correcto y muy bueno", adelanta el actor sobre su papel en la teleserie, agregando que "es un personaje centrado en hacer el bien".

El actor resalta que "yo me basé en (Ned) Flanders de Los Simpson para hacerlo, que es un buen ser humano, con muchos principios, que quiere mucho a la gente, que quiere mucho a los niños y que hace lo correcto siempre. Incluso saqué muletillas así como Perfectirijillo".

"Es un personaje con varias características especiales e inventé varias cosas. Como decía, en la sensación de correcto saqué a Flanders, y en su trabajo me inspiré en un personaje de inspector que hizo un actor muchos años atrás -en Romané- y que me encantaba porque era muy circunspecto y siútico para hablar, así que ahí fui mezclando dentro de la juguera de Felipe Ríos para hacer a este personaje", complementó Ríos.

Sobre el look de Briones, Ríos explica que "es bastante simple, pero tiene sus lentes y una boina que le dan su toquecito medio de Inspector Gadget".

En tanto, Ríos también se refirió al salto de una historia en tono thriller como Pacto de Sangre a lo que será una comedia como La torre de Mabel".

"Este proyecto es muy de humor y a mí me encanta. Uno se lanza con todo en la comedia, pero los directores nos dosificaban y a medida que uno encontraba el personaje, la comedia fluía de manera orgánica. En ese sentido, uno no pensaba en hacer comedia, sino que la comedia salía sola porque el personaje ya es cómico desde cómo habla, cómo se viste, cómo se para y cómo gesticula, entonces me encantó la opción de hacer comedia", concluyó.