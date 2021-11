Insistimos, Felipe Ríos no la está pasando bien en Masterchef Celebrity. A sus encontrones con la chef Fernanda, con momentos tan televisivos como "no estoy aquí para sobarle el lomo" y "no me gusta que me toquen", ahora se sumó un conflicto con sus propios compañeros en que se molestó por el uso de sobrenombres.

El incidente se produjo cuando fue llamado a pasar adelante a que los jueces del programa para poner a prueba su preparación. En ese momento, Ríos escuchó que Yamila Reyna lo llamaba Cruelo, apodo que le otorgaron los participantes del programa por su carácter.

Felipe respondió inmediatamente con un "ya te va a llegar una de vuelta", dejando en shock a Yamila.

Ríos posteriormente dejó en claro su molestia con la situación, lanzando un "paren la hue*, me tienen chato ya", en dirección a la comediante argentina.

Masterchef Celebrity: ¿Qué reflexión hizo Felipe Ríos?

Entonces, las redes sociales hicieron su trabajo y abrieron el debate en torno a la experiencia vivida por el actor.

El mismo Felipe se sumó a los comentarios compartiendo una captura de pantalla de la nota con que Canal 13 resaltó el tenso momento y junto a la imagen lanzó una reflexión.

"Paren la hue... No es bueno poner sobrenombres a los compañeros y abusar de ello... Tomen coraje y paren el carro cuando esto suceda y no les guste", remató esta vez en Instagram.