Las cosas no lucen bien para Iron Man: Marvel se queda con los derechos de "Alien" y "Depredador"

Marvel removió el piso de la industria de los cómics esta semana, al adquirir los derechos sobre los universos de los terroríficos extraterrestres "Alien" y "Depredador", para continuar con sus publicaciones en las viñetas.

La llamada Casa de las Ideas le arrebató las licencias de los personajes a la editorial Dark Horse, dado el control que ha ido tomando Disney sobre las propiedades de Fox, tras su adquisición.

Dark Horse trabajó con las franquicias por casi 35 años, como resaltaron en el anuncio en redes sociales sobre la pérdida estos derechos, incluyendo las primeras publicaciones a fines de los ochentas encabezadas por Mark Verheiden en los guiones junto a Mark A. Nelson y Chris Warner en las ilustraciones.

Update on Aliens and Predator comics: pic.twitter.com/5jXJVrs9AJ — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) July 2, 2020

"Después de muchos años pastoreando estos increíbles mundos, Dark Horse dejará de publicar cualquier tipo de material original a partir del 1 de enero de 2021. Gracia a toda la gente en Fox por el impresionante recorrido", indicaron desde la editorial.

Ahora, si bien no se han confirmado aún los equipos que trabajarán en el desarrollo de nuevos títulos para los personajes, ya existen muestras de lo que será el salto a Marvel. En primer lugar, está el trabajo que presentó el artista de "Batman" David Finch para el xenomorfo "Gran Muchacho".

Alien, según David Finch.

Además, Finch creó su propia versión sobre lo que pasaría en el caso de que "Depredador" se encuentre con "Los Vengadores" y, claro, como adelantábamos, las cosas no lucen particularmente bien para Iron Man.

Eso sí, este material no significa que los universos de los alienígenas y el de los superhéroes necesariamente colisionarán en un futuro próximo. Aunque no se descarta un crossover del tipo Alien vs. Predator vs. Avengers.

"Depredador", según David Finch.

Desde Dark Horse, en tanto, asumieron el golpe, aunque decidieron ver el aspecto positivo de su panorama actual: han estado trabajando con nuevas sagas las que conquistaron a miles de seguidores.

Entre esos títulos están "The Witcher", "Stranger Things", "Avatar: The Last Airbender", "Minecraft" y "Critical Role".

Primera portada de los cómics de "Alien", en Dark Horse.