Marvel tiene, en estos momentos, un ajustado listado de la fechas de estrenos para las próximas películas que debutarán en el marco de su exitoso Universo Cinematográfico. Pero dos entregas acaban de cambiar los días en que debutarán y los fanáticos tendrán que esperar aún más para ver nuevamente a la Capitana Marvel en el cine.

La empresa de Disney informó este viernes que The Marvels verá postergado su aparición en las pantallas grandes del mundo en cinco meses, pasando del 17 de febrero al 28 de julio de 2023.

Pero la alteración en su itinerario terminará siendo más bien un enroque, porque Ant-Man and the Wasp: Quantumania pasará del 28 de julio al 12 de febrero de 2023.

The Marvels continuará la historia de la Capitana Marvel, pero sumará a su línea argumental a otros personajes como Kamala Kahn, que debutará en su propia serie Ms. Marvel el 8 de junio de 2022, y también a Monica Rambeau, quien se dio a conocer en WandaVision, concluyendo su arco con poderes desconocidos.

En tanto, Ant-Man and the Wasp Quantumania conducirá a los superhéroes a enfrentarse a Kang: El Conquistador, villano clásico de The Avengers que ya se vio al final de Loki, aunque según se ha proyectado tendrá una personalidad esta vez tendrá una personalidad muy distinta a la de la serie.

Las razones para la decisión no han sido expuestas, pero probablemente tenga que ver con la post producción de la película o la necesidad de algunas refilmaciones.