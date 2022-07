Marvel Studios está listo para la Comic-Con que se realizará entre el 21 y el 24 de julio en San Diego, Estados Unidos, donde mostrará varias sorpresas respecto a sus próximas producciones.

Como se dio a conocer en el sitio web oficial del evento, la compañía de Kevin Feige tendrá un panel de 90 minutos el próximo viernes 22 de julio que contará con el jefe de transmisión, televisión y animación de Marvel, Brad Winderbaum, y el jefe de desarrollo visual Ryan Meinerding en el escenario.

Es por ello, que los fans están muy expectantes por conocer los detalles que se revelarán, especialmente desde que se confirmó que también hará su participación la recién formada división de animación.

El verano del año pasado, Victoria Alonso, Vicepresidenta Ejecutiva de Producción Cinematográfica, aseguró que la temporada uno de What If...? fue solo la primera de muchos esfuerzos de Marvel en la animación.

¿Qué producciones animadas de Marvel se mostrarán en la Comi-Con?

Si bien, Marvel no ha anunciado los títulos dará a conocer, se especula que mostraría miradas exclusivas de X-Men '97, Marvel Zombies y la segunda temporada de What If...?, entre otros.