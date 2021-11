Eternals | El actor de This Is Us que es parte de la nueva película de Marvel y no te diste cuenta

La apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel por llevar a la pantalla grande una saga basada en comics de superhéroes, no solo ha tenido gran éxito en el público, sino también entre los actores, quienes desean ser parte de estas producciones.

Es por eso que ante el estreno de la nueva película Eternals en los diferentes cines del mundo, el elenco donde se encuentra Angelina Jolie, Richard Madden y Salma Hayek, ya se encargó de desfilar por alfrombras rojas y compartir su emoción por formar parte de esta exitosa compañía.

Esta cinta contará la historia de unos seres inmortales que han vivido en secreto en la Tierra durante años para proteger a la humanidad, ahora se ve obligada a enfrentarse al enemigo más antiguo del hombre: los Deviants.

Además de los mencionados actores, también se encuentran Gemma Chan, Don Lee, Lia McHugh, Kumail Nanjiani, Lauren Riddlof y Barry Keoghan. Pero eso no es todo, porque a algunos seguidores de Marvel les llamó la atención la presencia de un actor de This Is Us.

¿Qué actor de This Is Us es parte de Marvel?

El actor que fue parte de la serie dramática de la NBC y estará presente en Eternals, es Brian Tyree Henry, quién personificará a Phastos y que tendrá el poder de la invención, es decir, será capaz de crear cualquier cosa que se imagine mientras tenga suficiente materia prima a su disposición.

El actor, que también estuvo en la serie Atlanta, fue invitado a formar parte de This Is Us en un episodio emitido en febrero de 2017. Se trata de Memphis, en el que Tyree Henry personificó a Ricky, el primo de William (padre de Randall).

Los fanáticos de Marvel podrán disfrutar de la nueva película a partir de este jueves 4 de noviembre.