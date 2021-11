El creador, productor y uno de los protagonistas de la serie Atlanta, Donald Glover compartió recientemente a través de su cuenta de Twitter un link que te dirige a un sitio web que te permite, en determinado horario, ver un teaser tráiler de la tercera temporada.

En este avance se puede escuchar de fondo la canción "It's After the End of the World" de Sun Ra, mientras se ven diferentes tomas de determinados espacios, lugares, edificios y estatuas, hasta que muestran a Paper Boi, el único personaje principal que aparece en el video.

El rapero Alfred Miles está sentado en una habitación lujosa frente a una mesa mientras mira directo a la cámara, sus ojos demuestran derrota. Utiliza un polerón que dice Fake (falso) y detrás de él aparecen dos personas aparentemente de servicio que miran a la pared.

Para acceder a él, debes hacer clic donde dice 'Gilga'.

La tercera temporada de esta serie de comedia dramática, donde se pueden ver las vidas de los personajes principales, pero por sobretodo como Brian Tyree Henry intenta alcanzar el éxito en la música con la ayuda de Donald Glover y Keith Stanfield, fue grabada en Europa.

Pese a que se pensaba que esta tercera entrega se estrenaría este año, el teaser confirma que su debut será durante el 2022. Las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix.

Revisa a continuación el teaser: