Mark Hamill comparte versión de "Stayin' Alive" creada con diálogos de "Star Wars"

Mark Hamill, el actor que interpretó al legendario "Luke Skywalker" en la saga "Star Wars, compartió en su cuenta de Twitter un antiguo clip que comenzó a viralizarse en la plataforma esta semana y que ha causado furor entre los seguidores de la franquicia intergaláctica.

Se trata de un clip en el que se muestra un mash up con escenas de "Star Wars" cuya edición de diálogos hace que los personajes de la historia terminen cantando el clásico de los Bee Gees, "Stayin' Alive".

El clip se viralizó desde principios de esta semana y este jueves hasta a Hamill le hizo la suficiente gracia como para retuitearlo: "Esto pasa cuando la gente tiene demasiado tiempo libre entre sus manos".

This is what happens when people have too much free time on their hands. https://t.co/hqeJ4knwCr