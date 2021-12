María Luisa Godoy le cobró "antigua inquietud" a Jorge Zabaleta: "No me mirabas"

María Luisa Godoy no perdió la oportunidad y al encontrarse con Jorge Zabaleta decidió encararlo por una antigua inquietud personal que al parecer la ha marcado hasta ahora.

La periodista de TVN conversó con Socios de la hamburguesa en ruta, momento en el que compartió con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Zabaleta, y dado un momento trajo a colación una antigua amistad que mantenía con el actor.

"Tú no te acuerdas de mi pero nosotros nos conocemos desde chiquitos pero no me mirabas", fue la incendiaria frase que dejó caer María Luisa.

Y continuó: "Nuestros papás eran amigos, entonces chupaban juntos. Él era un poquito mayor que yo, entonces uno miraba pero él no me miraba".

María Luisa Godoy: ¿Cómo reaccionó Jorge Zabaleta ante el recuerdo de la conductora de Buenos Días a Todos?

Jorge Zabaleta medio descolocado, aunque siguiendo el juego, tomó parte en la situación solicitando más detalles sobre lo que mencionó Godoy.

En ese momento, el ex galán de teleserie comentó que desconocía el hecho de que los separaban 10 años en materia de edad.

El asunto es que tal diferencia etaria fue determinante en el hecho de que la ignorara, porque cuando él ya era un joven interesado en otras cosas, ella apenas tenía tiernos 10 años.

"Yo estaba en otra, olvídate", concluyó.