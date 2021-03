"Lo importante desde lo salvaje es si el cuerpo siente": María José Prieto despide el verano con candentes fotos y mensajes

La actriz María José Prieto despidió el verano y recibió el otoño con la publicación de una serie de candentes imágenes y mensajes a través de su Instagram.

Acompañadas del hashtag #despidiendoverano, la pareja de Cristián Campos publicó fotos en las que aparece en bikini en medio de la arena.

Acompañando las capturas, Prieto comentó que "en los cuerpos no hay ningún 'tiene que ser'. Lo importante no es el tamaño, la forma o los años y ni siquiera el hecho de tener un par de cada cosa, pues algunos no lo tienen".

"Lo importante desde el punto de vista salvaje es si el cuerpo siente, si tiene una buena conexión con el placer, con el corazón, con el alma, con lo salvaje", añadió.

Y luego se cuestionó: "¿Es feliz y está alegre? ¿Puede moverse a su manera, bailar, menearse, oscilar, empujar? ....Es lo único que importa".

"Bienvenido otoño", remató.

María José Prieto se despide del verano en Instagram.(1)

María José Prieto se despide del verano en Instagram.(2)