"Aparecerán fotos de piscinas y playas": Marcela Vacarezza hace seria advertencia en Instagram tras irse a vivir a Miami

Marcela Vacarezza dio un giro a su vida, dejó Chile y se fue a vivir con parte de su familia a Miami, Estados Unidos. Esto principalmente porque Rafael Araneda está potenciando su carrera en el país norteamericano y para no seguir separados por la distancia.

Es por eso que, antes de que comiencen a disparar críticas en su contra, Vacarezza decidió ponerse el parche antes de la herida y hacer una serie de advertencias a su seguidores, sobre los cambios que verán próximamente en su Instagram.

Es por eso que publicó lo que llamó el "Decálogo de Instagram", donde detalló una serie de principios vitales para la convivencia en su perfil de la red social, si quieren conservar la amistad con su persona.

La primera advertencia que lanza tiene que ver justamente con su cambio de residencia, razón por la que "aparecerán fotos de piscinas y playas", aunque advierte que "esto no quiere decir que no me importa la situación país".

También recalcó que eso "no quiere decir que no tengo empatía". Eso sí, "el Instagram muestra una 'parte' de nuestra vida", con el remate de "el que sube fotos tristes o llorando no está muy bien de la cabeza".

Y así continúa enumerando una serie de planteamientos para que sus seguidores tengan en cuenta su postura a la hora de interactuar en las plataformas digitales.

Antes de terminar, repitió una vez más "aunque viva fuera del Chile me preocupa mi país y seguiré opinando de él".

A continuación la colección de advertencias que Marcela Vacarezza le dedicó a sus seguidores:

El "Decálogo de Instagram", por Marcela Vacarezza.