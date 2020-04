Maluma se convierte en un anciano nostálgico para cantarle al amor de su vida

Maluma acaba de lanzar el video para "ADMV", en el que se convierte en un anciano nostálgico para cantarle a la mujer que se convirtió en el amor de su vida, alejado del reggaetón y en formato acústico.

El director Nuno Gomez de dirigir el videoclip que originalmente se iba a registrar en Grecia en medio del Maluma World Tour, pero debido a la pandemia mundial se decidió cambiar de locación y terminó grabándose en Miami el mes de marzo.

Según el colombiano, "es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro - si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro - Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan".

Este es el clip de "ADMV":

Además, el anunciar el debut del clip, Maluma escribió en Instagram a sus fanáticos: "Estamos pasando momentos difíciles pero espero que con esta canción puedan sentir cerca a los que están lejos".