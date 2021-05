Me parece una cagad* cómo los vándalos salieron a la calle”: Maluma entrega su opinión sobre la situación de Colombia

El cantante Maluma a través de las redes sociales expresó su opinión sobre lo que esta ocurriendo en su país natal Colombia, donde durante esta semana miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar para que no se apruebe la reforma tributaria.

Esta reforma impulsada por el gobierno tiene como fin crear un impuesto sobre la renta de quienes ganen más de US$ 656 mensuales ($460.499 Pesos Chilenos) e imponer un impuesto a los servicios básicos, lo que ocasionó que la gran parte de la ciudadania de ese país se volcara a las calles a pedirle al congreso que no apruebe la medida.

A través de un vídeo en Instagram, el cantan de "Felices los cuatro" señaló: "De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada en todo el sentido de la palabra, como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma“

Asimismo agregó: "Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando“.