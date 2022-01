La actriz Madelyn Cline reveló si continuará o no en la serie Outer Banks de Netflix para la próxima temporada, esto luego de que rumores sobre su supuesta salida preocupa a los fans de la ficción pensando que la estrella dejaría la pantalla próximamente.

A través de Instagram, la actriz de 24 años respondió a las dudas de sus fans al señalar que continuará en la serie por el tiempo que la producción lo decida.

“Hola, me preguntan si s3 es mi última temporada de obx. Regresaré por tantas temporadas como me tengan”.

Luego agregó: “Amo mi trabajo y no pasa un día en el que no esté agradecido por él y por todos los que lo han visto. No todo lo que lees en Internet es cierto”.

Los rumores comenzaron a circular en las redes sociales tras el rompimiento de la relación amorosa entre Madelyn y su coprotagonista Chase Stokes, quienes se separaron en noviembre del año pasado después de un año de noviazgo. En Outer Banks, sus personajes John B. y Sarah Cameron son pareja y el centro de la serie de aventuras.

La segunda temporada de la serie está disponible en Netflix.

¿De qué se trata la segunda temporada de Outer Banks

En la segunda temporada de la ficción, Kiara, Pope y JJ lloran a John B, de quien creen que murió en una tormenta junto a Sarah mientras intentaba escapar de un asesinato. Mientras tanto, John B está vivo, pero solo está tratando de limpiar su nombre para que todo pueda terminar.

Ward, el padre sin escrúpulos de Sarah, les sigue el rastro, creando nuevamente problemas para el grupo de amigos.

Revisa el tráiler a continuación.