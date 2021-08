Tras el rudo enfrentamiento que se vio en el capítulo de este jueves de El Discípulo del Chef, ahora Nicole Luli Moreno salió a alertar que le tuvo que pedir a la producción que eliminara "lo más terrible" de su enfrentamiento con el chef Sergi Arola.

La polémica se suscitó cuando Luli le pidió al cocinero tiempo para almorzar, ya que por su calidad de atleta necesitaba comer cada 3 horas, sin importar lo que estuviese haciendo. Entonces, las voces se comenzaron a alzar, hasta llegar a un fuego cruzado de gritos.

"Me parece una falta de respeto para tus compañeros", le criticó el chef en un momento. Y luego, más exaltado le señaló: "Me importa un bledo si es tú menú, si tienes que comer cada tres horas, a menos que sea una indicación médica, firmada por el Minsal, no me lo creo".

La tarde de este viernes, tras la emisión del episodio y por medio de su cuenta en Instagram, Luli compartió una escena de la crítica situación que experimentó durante el programa con el chef, indicando: "Cuando se meten con mi dieta y no saben de cultura deportiva".

Junto al video luego escribió su parecer sobre lo que había ocurrido, postulando que "sinceramente no se como pueden encontrar ustedes normal esta situación! Agresividad y el maltrato verbal!".

"Sorprendida que mujeres y algunos hombres encuentren normal esta situación!! No al maltrato ni al hombre y tampoco a la mujer... Todos merecemos RESPETO ❤ Esto fue Real no un show", continuó.

Fue entonces que Moreno reveló que "la verdad no se en que mundo estamos! Pero te pasaste.com ( Cheff ) al tratarme tan mal... y gracias a que le pedí a la producción que sacara lo más terrible. Y no te quedo de otra que pedirme perdón para quedar bien con la gente".

"Mi pregunta es la siguiente? Así tratas a tu esposa? Y a tus trabajadores? En tus restaurantes?", lanzó desafiante, increpando a Arola.

El remate vino admitiendo que la experiencia la afectó, a pesar de que se mantuvo estoica durante la grabación.

"Aún en Shock al ver todo lo que me ha llegado! Lo sentí en el momento! Pero literalmente me hice la fuerte", puntualizó.