¡Sin filtro! Revelan llamada nocturna de Luis Jara a periodista por polémico "video prohibido"

Luis Jara continúa en el foco de atención de los medios, después de que causó revuelo al ser vinculado a un polémico "video prohibido" que lo vinculaba a una escort conocida como Nathy Chilena. Pero ahora también por una "intensa" llamada nocturna sin filtro que le hizo al periodista de "Me Late" Luis Sandoval.

Si bien ambos involucrados negaron tajantemente la presencia del cantante en los registros, estos igualmente se viralizaron e inundaron las redes sociales con comentarios.

De hecho, fue el mismo Luis Jara, quien en una conversación en un live de Instagram junto a Rodrigo Tolzen indicó que "lo que yo haga como una persona adulta no tengo por qué explicárselo a un montón de hue**** que no conozco".

"Yo sé lo tengo que explicar a la persona con quien vivo en mi casa, si es verdad o es mentira. Yo me río de esto y espero que mi familia pueda salir de esto", puntualizó, según constató La Cuarta.

Fue en esa misma instancia, que el ex animador de "Mucho Gusto" desclasificó que llamó particularmente a una figura televisiva que había intentando comunicarse con él para verificar la situación que causó el revuelo.

"Entonces (el periodista) me dice 'quiero saber tu opinión desde la primera fuente'. Lo voy a decir, pero después no me digan que no les advertí… 'Mira, la verdad, yo soy primera fuente. A mí no me chu*** el ho**, a mí me chu*** los co***''", confesó Jara que le dijo al individuo.

Pero el asunto no terminó ahí: "'entonces, dile a los periodistas de tu programa que a mí me chu*** los co*** y que esa es la verdad. Porque si vas a ser un periodismo serio, por favor, yo soy la primera fuente. A mí no mí no me chu*** el ho**, a mí me chu*** los co***'. Creo que hay que decir la verdad'. Entonces, el periodista quedó helado…".

Luego de tamaño diálogo, la noche del domingo, en el programa de Instagram "Que te lo digo", Sergio Rojas y Hugo Valencia revelaron que el periodista al que Luis Jara le hizo tales declaraciones fue nada menos que Luis Sandoval, el panelista de "Me Late".

Ahí se lanzaron a entregar más detalles de lo que fue el intercambio entre Jara y Sandoval, con Sergio explicando que "Lucho Jara le manda un WhatsApp a Luis Sandoval a eso de las doce y media de la noche del viernes para el sábado. Y le pone 'Luis, no te he contado todo'. Pero ahí no queda. Luis Jara lo llama a eso de la una de la mañana".

"Luis Sandoval no entendía nada. El decía '¿por qué Lucho Jara me llama a la una de la mañana para decirme lo que hizo o no hizo?'. Es muy raro que un famoso te llame. Luis Sandoval le dice 'Lucho, ¿estás bien? ¿Tú cachai lo que me estás contando?'", continuó Rojas.

El compañero de Sandoval en "Me Late" luego admitió que "era todo muy raro. Además, Luis (Sandoval) no entendía nada porque estaba un poco en shock. Imagínate la hora que era, te llama un famoso, que no es tu amigo, para contarte 'me hicieron esto y lo otro' y con lujo detalle'".

Así mismo, Rojas contó que llamó a Jara para aclarar esta otra situación. "Yo le digo a Lucho Jara '¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué le contaste esto a Lucho Sandoval algo que no corresponde? Me parece que es una falta de respeto'".

"Él asume absolutamente lo que hizo y me dice que estaba en una actividad familiar, que había quedado contento, que tenía ganas de mandar a la mie*** a alguien, por eso llamó a Lucho Sandoval, como en una actitud de rebeldía. Y que producto de lo contento que había quedado se había conectado a este live", finalizó.