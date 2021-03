Luis Jara sale a desmentir comprometedores videos y fotografías que se viralizaron el fin de semana

El cantante Luis Jara finalmente salió a desmentir los registros que lo llevaron a convertirse en uno de los temas más comentados en Twitter el fin de semana, después de que fotos, videos y capturas de mensajes privados lo vincularan a la modelo de OnlyFans conocida como Nathy Chilena.

Este sábado y domingo se viralizaron una serie de publicaciones en las que supuestamente se escuchaba al hombre de "Un Golpe de Suerte" en medio de una fiesta privada con la mujer y otros amigos. En el momento se daba un diálogo de alto calibre.

En tanto, en otra de las imágenes que hizo arder las redes sociales se veía como un hombre con una camisa sospechosamente parecida a la que había mostrado el cantante en su Instagram y una barba candado similar, juntaba lengua con lengua con una de las mujeres presentes.

Sin pruebas concretas y sólo con el material viralizado, miles de usuarios se volcaron a elevar a "Lucho Jara" entre los trending topics, comentando lo que se evidenciaba en las publicaciones, al punto de que el mismo cantante tuvo que salir a apagar el incendio y desmentir que él fuera el protagonista de tales polémicas jugarretas.

Entonces, Jara se dirigió a su Instagram y cobijado por la distancia que le permite la comunicación unilateral de las historias en la red social se lanzó a publicar un críptico mensaje.

"Un buen domingo a todos, a pesar de todo. Un beso. Y un almuerzo reflexivo", escribió junto a una foto en la que aparece con rostro angustiado, aunque con el pulgar arriba.

Más tarde Jara tuvo contacto con el programa de Instagram "Qué te lo digo". En el espacio, el periodista Hugo Valencia contó que llamó a ex animador de Mucho Gusto, quien negó absolutamente que fuera él quien aparecía en las fotografías y videos.

"Él me dice Hugo sí, lo que pasa es que me están funando por las redes sociales", explicó Valencia. "Me dice 'Hugo yo ya estoy viendo este tema'. Le digo '¿qué significa eso?'. Me dice 'estoy hablando con mis abogados'".

Por su lado, la misma Nathy Chilena desmintió a través de las historias de su Instagram el supuesto involucramiento de Luis Jara en los sucesos.

"He recibido mensajes amenazantes, mensajes difamadores, cosas escritas que no he escrito. Están editando información para dañar la imagen pública de Luis Jara. Me están usando a mi para perjudicar tanto su imagen como la mía", indicó la mujer.

Y luego añade: "no tengo nada que ver con él, no lo conozco en persona y es urgente aclarar estas difamaciones por respeto a él y su familia. No tengo ningún vínculo con él ni con sus familiares".

"Si esto sigue yo tomaré medidas legales contra las personas que me están usando para difamar la imagen de él y la mía. Así que pido por favor sea bajado todo contenido falso que están publicando sólo con el fin de dañar la imagen de las personas", sentenció.

La reacción de Nathy Chilena tras la polémica que involucró a Luis Jara en Instagram y Twitter.(1)

La reacción de Nathy Chilena tras la polémica que involucró a Luis Jara en Instagram y Twitter.(2)

La reacción de Nathy Chilena tras la polémica que involucró a Luis Jara en Instagram y Twitter.(3)