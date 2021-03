"Estaban con pistolas": Luis Jara revela que grupo de menores le hicieron brutal encerrona

El cantante nacional Luis Jara no deja de hacer noticias. Si bien la semana pasada se vio involucrado en una polémica que supuestamente lo ligaba a un "video prohibido", ahora la voz de "Un Golpe de Suerte" reveló que sumó al largo listado de víctimas de la delincuencia en medio de la pandemia.

En conversación con Rodrigo Tolzen, en medio de un live por Instagram, Jara explicó el suceso que ocurrió hace un tiempo atrás y en el que "de repente veo que se bajan cuatro cabros enmascarados, el muchacho que me atacó fue a romper el vidrio de atrás, y otro me apunta y yo bajo el vidrio después que me amenazara. Entonces le digo 'qué quiere hijo, qué quiere papito que haga'".

"De ahí me queda mirando, y me dice '¿Lucho Jara?', yo le respondí que sí. 'No conche… es Lucho Jara'. Los otros tres hueones me fueron a mirar y me quedo así parado. Los hueones estaban con las pistolas, me quedaron mirando y salieron 'apretando cuea'", continuó.

Lucho aseguró que no sintió miedo en ese momento y que la clave fue mantener la calma, incluso a pesar de ser apuntado por cuatro armas en unos cuantos minutos.

"Me quedé parado en la bajada y pensando en que no sentí ningún segundo de miedo, debe ser porque ya hice una segunda pasada por la vida, no me reí, no me asusté, pero si cumplí con algo que siempre digo que se debe hacer: No hay que sobre reaccionar, oponer resistencia", recalcó.

Y antes de cerrar, admitió: "pero sí, yo bajo el vidrio y veo al cabro que tenía la misma edad de mis hijos de 17 años, o menos. Y lo veo muy asustado, muy tenso, apuntándome, con muchas ganas de asustarme. Y la verdad es que no tenía susto, como que lo miré diciendo ‘¿Quiere llevarse el auto, quiere matarme, qué quiere?".