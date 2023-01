Luis Andaur es reconocido por sus programas de turismo aventura, con arriesgadas maniobras compartiendo con animales salvajes y una vida siempre activa en torno a la naturaleza. Sin embargo, ahora fue su propio cuerpo el que lo traicionó, o al menos así lo dejó saber el mismo periodista al contar que sobrevivió a complejos problemas de salud que lo tuvieron hospitalizado.

¿Qué le pasó a Luis Andaur?

Con un video recopilatorio de su experiencia, el deportista mostró el proceso que enfrentó, desde cuando se desconocía su diagnóstico hasta que volvió a entrenar dentro de lo que le permitía su recuperación.

"Esto me ocurrió hace poco, NO quería alarmarlos, sólo responder a muchos seguidores que la han pasado mal, por algún accidente o enfermedad. Y me cuentan sus problemas", partió indicando en el texto con que acompañó su video.

Así mismo, explicó que "la verdad puse toda mi fuerza y mi cabeza para salir de esta desgracia. Con trombos gigantes en ambos pulmones más un infarto mis posibilidades fueron pocas. Así que me propuse salir adelante".

"Iba a quedar con secuelas, pero soy algo duro y luchador. A los seis días estaba rotando y andando en bici. Y ahora, meses después, estoy con demasiada energía, parece que me limpié".

"Y no renunciaré a lo que me gusta. Y con un potente mensaje a todos para ganar a la adversidad, prevé tengo muchas vidas", puntualizó.