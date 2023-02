La actriz estadounidense Lucy Hale, reconocida por sus papeles en producciones como Pretty Little Liars y Verdad o Reto, confesó que ha tenido problemas con el alcohol durante gran parte de su vida. Su primera vez bebiendo fue a los 14 años y recién hasta hace poco inició el camino de la sobriedad.

La celebridad se sinceró en el podcast The Diary Of A CEO, donde habló por primera vez sobre desórdenes alimenticios, relaciones y adicción. “Nunca he hablado públicamente sobre estar sobria. Llevo un poco más de un año sobria (…) llevo trabajando en estar sobria desde los 20 años y tengo 33. Toma tiempo, tomó tiempo y tomó paciencia conmigo misma”, reconoció.

Si bien no profundizo en las razones de su adicción, dio a entender que comenzar en la industria tan joven tuvo sus consecuencias. “En mi caso eran cosas del pasado, viejos sentimientos, dolor… Creo que hubiese luchado contra esto sin importar a lo que me dedicara, pero encontrar éxito tan joven e intentar agradar a la gente, intentar ser lo que la gente quería que fuera, me hizo sentir como un fraude”, comentó.

“El alcohol calmó mi mente”

Hale contó que con el alcohol se engañaba a ella misma, haciéndose creer que cuando bebía salía lo mejor de ella, una persona más auténtica, divertida y agradable a los ojos de otros. “Todo eso es mentira. ¿Adivina? No es verdad, no era yo misma, no era mi yo más verdadero (…) La Lucy real aparecía, pero con esa rabia y dolor que estuve sosteniendo por mucho tiempo”, remarcó.

Uno de los motivos que la llevaban a tomar eran los pensamientos que no se detenían en su cabeza. “(El alcohol) calmó mi mente. No soy la única persona en el planeta que lidia con esto, pero mi cerebro no se calla, es cansador”, explicó.

Si bien el alcoholismo no se interpuso con su trabajo, su vida personal era un desastre. “Nunca dejé que se interpusiera en mi trabajo, porque mi carrera siempre ha sido muy importante. Pero cuando llegaba a casa en la noche era algo muy oscuro”, contó.

“Tuve que querer estar sobria”

Lucy intentó muchas veces estar sobria a lo largo de su vida, pero relata que ninguna funcionó, porque en su interior no lo deseaba. La actriz tuvo que tocar fondo muchas veces para querer cambiar realmente.

“Siempre me han mostrado amor y apoyo, pero el problema con la adicción y la vida en general, es que debes quererlo. Me pasaron muchas cosas que creerías que me harían cambiar, intenté cambiar por novios, intenté cambiar por mi mamá, intenté cambiar por mi carrera, intenté cambiar por razones vanas (…) nada de eso funciona, tuve que querer estar sobria”, admitió.

Y así ocurrió hace poco más de un año. “El 2 de enero de 2022 dije: ‘Merezco más, merezco más de esta vida, tengo que intentar algo diferente y tengo que estar dispuesta a comprometerme’”, dijo.

Lucy Hale lleva un poco más de un año sin beber una gota del alcohol, el período más largo en que ha podido estar sobria.

“El alcohol no es el problema”, destacó. “El problema es este sentimiento dentro de mí”, agregó.

Aunque todavía le queda mucho trabajo por hacer, Lucy Hale explica que por primera vez en su vida se siente en paz y se esfuerza por conseguir la vida que quiere. “Quiero seguir en este hermoso camino en el que estoy”, concluyó.