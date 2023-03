Alicia Keys es una de las artistas más destacadas en la actualidad. Con un repertorio que ha logrado alcanzar éxitos rotundos, como también, un talento inigualable, la artista estadounidense visitará nuestro país para brindar un memorable concierto tras 10 años de su último espectáculo en el suelo nacional. Descubre cuáles son las canciones que no pueden estar ausentes en su concierto y que harán vibrar a todo el público.

"Woman Worth" contiene unos ritmos llenos de sensualidad y mezclas de funk, piano, acompañada de una letra reflexiva, apasionada, especialmente para los amantes de la vida. Sus versos nos relatan una verdadera filosofía de la vida en lo que respecta el propio valor y lo que merecemos en una relación afectiva.

El título de la canción dice en español “El valor de una mujer”, haciendo referencia a un llamado en las personas que se aman mutuamente, la necesidad de ver y apreciar la esencia y por supuesto, el valor del otro.

Sin duda, un single para disfrutar a todo momento.

Si la letra de Woman Worth era apasionada, esta lo es aún más. Esta canción nos habla de un amor que nos hace volar, pero también nos hace caer. A veces sentimos que estamos volando cuando estamos enamoradas o enamorados, como en la burbuja de una ilusión, pero a veces no es tal como pensábamos, y seguimos cayendo hasta llegar a un agujero sin salida.

Una de las canciones más conocidas de la artista y que seguramente, será un gran momento al ser interpretada en su concierto en Chile.

If I Ain't Got You