Los nuevos afiches para "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn"

Es uno de los estrenos veraniegos más esperados a este lado del mundo y, por lo mismo, la campaña publicitaria va increscendo a medida que se aproxima su debut fijado para el 7 de febrero.

Por eso, Warner Bros. ahora liberó una colección de afiches tanto generales como de personajes para promover la llegada de "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", los que se suman al homenaje que le hicieron a "El nacimiento de Venus", de Sandro Botticelli, durante la semana.