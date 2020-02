Los memes y reacciones a la rutina del "Flaco" en Viña 2020

Paul Vásquez, "El Flaco", se presentó por primera vez en solitario sobre el escenario del Festival de Viña del Mar 2020, y triunfó llevándose las dos Gaviotas.

Con una rutina que partió con muchos nervios, pero que luego cobró fuerza gracias a las risas y el apoyo del público.

Lo mismo pasó con los comentarios, que si bien en una primera instancia echaron de menos la presencia de Mauricio Medina, "El Indio", posteriormente valoraron la propuesta del comediante.

Estas fueron algunas de las impresiones que llevaron al "Flaco" a convertirse en uno de los temas más comentados de la noche:

Bien ahí el #Flaco , descartando la teoría de la depresión en un posible suicidio, Kramer debe estar preocupado por no haber hecho lo mismo ������ #Viña2020

Grande #Flaco te ganaste las gaviotas con tu stand up Comedy #Viña2020

y sí, mientras no haya justicia no habrá paz en esta weá. gracias por hablar del estallido, gracias por hablar sobre tu depresión y las drogas tan bien, gracias por sacar en cara por los cabros del SENAME. gracias #Flaco ��

Chupenlo todos los hater qlo de twitter al #flaco no le entran balas !!! un crack acompañado o solo !!! aguante al loro!! jajaja

Weon me he reído caleta con la rutina del #Flaco no sean amargados y ríanse de lo simple de lo antiguo. pic.twitter.com/RI72CW5Gel