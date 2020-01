Los Nocheros: ¿Qué fue del recordado vocalista de la banda argentina Jorge Rojas?

Los Nocheros conquistaron nuevamente el escenario de El Patagual en el Festival de Olmué 2020, pero muchos se preguntaron qué fue del guapo ex cantante de la agrupación argentina, Jorge Rojas, quien ya cumplió más de una década fuera de sus filas.

Según lo describió Clarín en 2017, "desde la consagración con Los Nocheros, en Cosquín, en 1994, no hizo más que gastar suelas: supo estar en la cresta y convivir con Shakira cabeza a cabeza en los ránkings. Tuvo 60 fans club y cinco hijos. Produjo discos del Chaqueño Palavecino y cantó hasta el hartazgo aquel estribilló 'Voy a comerte el corazón a besos', incluso en los Estados Unidos".

Tal fama se interrumpió en 2005, cuando Rojas anunció su partida con un poético mensaje: "este divorcio obedece a las leyes naturales que rigen las relaciones entre los seres humanos".

"Entendí que aún teniendo las manos cubiertas de polvo de estrellas, debía iniciar mi regreso al origen más puro. Hoy me bajo de una torre de marfil y piso tierra", añadió Rojas en ese entonces.

¿Qué pasó? Hubo un duro distanciamiento con Kike Teruel, músico y manager de la agrupación romántica. Algo que se vino a saber recién en 2017, cuando el mismo Teruel se lo reveló a la Radio Pulxo, de Córdoba.

"Hoy en día no tenemos nada en común con Jorge Rojas. Es algo que está superado. Ya Alvaro tiene más tiempo en Los Nocheros que él. Hace 12 años que no lo cruzo ni hablo con él. Quedó una diferencia grande. En su momento yo arreglé la despedida de él de una forma con la gente de Fénix y Susana Giménez en exclusividad y él no la respetó y quedé mal yo", comentó Kike.

Y luego añadió que "no es que no nos juntaríamos porque se me canta. Yo era el que negociaba en Los Nocheros, y negocié la despedida de Rojas por pedido de él. Él había dicho que se iba y estaba todo bien. Ahí hice el arreglo con Susana, había una plata de por medio que él la cobró como tenía que ser. Pero él no fue al programa. Por suerte zafamos porque hicimos 35 puntos de rating, fue el rating del año. Pero nosotros la pasamos mal. Y a mí me sacaron corriendo".

Entonces, ¿qué fue de Rojas? El hombre siguió su carrera musical por la vía solitaria. El mismo año que se separó de Los Nocheros, lanzó el disco "La Vida", con el que alcanzó un disco de platino.

Ganó también el Premio Consagración del Festival de Cosquín y el Premio Carlos Gardel como Mejor Artista de Folclore Revelación.

Desde entonces ha publicado 16 discos más, entre placas de estudio, trabajos en vivo e incluso un sinfónico que llegó en 2017. Su más reciente trabajo es "Mi Cantar", editado en 2018.

Además, produjo los materiales de otros artistas argentinos como Chaqueño Palavecino y Los Carabajal.

"El punto final" se llama uno de sus más recientes sencillos: