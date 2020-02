Este viernes se estrena la imperdible nueva serie de Netflix "Locke & Key"

Este viernes 7 de febrero debuta en Netflix la nueva serie "Locke & Key", inspirada por el alabado cómic del hijo de Stephen King, Joe Hill, y el ilustrador chileno Gabriel Rodríguez.

Se trata de la historia de la familia Locke, que después de vivir un episodio traumático deciden mudarse a una antigua casa de sus antepasados, donde los más jóvenes del grupo encontrarán una serie de llaves mágicas que les otorgarán los más diversos poderes.

La adaptación enfrentó un largo recorrido antes de hacerse realidad. Estuvo en manos de Dimension Films; luego pasó a Dreamworks - donde incluso Steven Spielberg manifestó interés por sacar adelante la serie-; más tarde llegó Fox, firma que se esmeró más y hasta creó un trailer; pero posteriormente fue a dar a Hulu, donde justamente se involucró el actual showrunner Carlton Cuse, aunque terminó siendo desechado una vez más.

Una vez en Netflix, el proyecto avanzó a paso seguro. Por eso para Cuse, parte de los elementos para que "Locke & Key" se convirtiera en una serie fue la "insistencia. La determinación. Fui inamovible, quería hacer este proyecto. Crear cualquier serie de televisión es una labor realmente costosa. Las compañías invierten cientos de miles de dólares. Así que cualquier momento es difícil para lograr que algo se concrete".

El tema, según contó el productor en un panel realizado en el Teatro Municipal de Santiago, era que "como existen tantos elementos en el cómic, se volvía difícil para la gente entender sobre qué trataba la producción. Sólo seguí presionando hasta que finalmente fue Netflix la respuesta. Ellos realmente vieron y entendieron lo que la serie tenía que ser, lo que se transformó en un gran alivio".

Carlton Cuse es un veterano en la televisión. Tiene recononocidos proyectos como "Lost", "Bates Motel", "The Strain" y más recientemente "Jack Ryan", que trabaja con Amazon Prime. El hombre sabe reconocer cuando el panorama es auspicioso, y en Netflix, cuenta, "hubo colaboradores generosos. Tenían gran respeto por la visión que yo manejaba para crear la serie, por lo que terminamos haciéndola exactamente de la manera en que yo pensaba".

No es de extrañar que una producción como "Stranger Things" haya ayudado a sacar adelante a la nueva adaptación, por la cercanía de los públicos objetivos, la fantasía involucrada en las historias y las edades de los protagonistas.

"Tenían otra serie con características similares que los ayudó a comprender lo que ‘Locke & Key’ podía ser. Por lo que Netflix entregó el verdadero apoyo creativo para gestionarla de la manera necesaria. Esa fue la clave para que se concretara", contó el estadounidense.

Gabriel Rodríguez, co creador del cómic original, no tiene dudas sobre lo que sostiene Cuse, ya que "sin su convicción sobre lo que la serie podía ser, esto no habría pasado. Porque no creo que exista otro proyecto que se haya intentado hacer en tres ocasiones, contemplando lo ambicioso que era".

"Además la visión clara sobre lo que la historia debía ser, para luego reunirse con Netflix y que los dejaran tener el manejo creativo fue la combinación perfecta".

"Tomó un largo tiempo, porque es una historia inusual, es un programa de televisión inusual y todo el mundo tenía que entender lo que tenía que ser", puntualizó Rodríguez.

¿Cuándo se estrena "Locke & Key"?

La producción protagonizada por Jackson Robert Scott, Darby Stanchfield, Emilia Jones y Connor Jessup se estrena el viernes 7 de febrero a las 00:00 horas PT.

Por lo tanto, los horarios para los distintos países son:

- Centroamérica - 02:00 AM.

- México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú - 03:00 AM.

- Bolivia, Puerto Rico y Venezuela - 04:00 AM.

- Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay - 05:00 AM.