Liam Neeson dice estar "orgulloso" de haber estado en la película más criticada de "Star Wars"

Desde 1999 que "The Phantom Menace" ("La Amenaza Fantasma") ha sido una de las películas más criticadas en la saga "Star Wars" por una variada y amplia gama de razones. Pero ahora el actor Liam Neeson, quien interpretó al maestro jedi Qui-Gon Jin, salió a defender el legado de la película dirigida por George Lucas, la primera de las precuelas para la historia de Skywalker.

"Me gusta la película. Estoy orgulloso de haber sido parte de ella", comentó Neeson al programa "Radio Andy", de SiriusXM. "Pude ser un jedi. Pude jugar con esas maravillosas espadas lásers y más cosas. Fue maravilloso, Andy, en serio lo fue".

Por otro lado, Neeson lamentó y confesó sentirse profundamente perturbado por los duros ataques que recibió Ahmed Best, tanto por fanáticos como por la crítcia, tras interpretar a Jar Jar Binks.

"Recibió muchas críticas, al punto que realmente dañó su carrera. Y debo decir que cuando yo estaba haciendo la película, él probablemente es uno de los tipos más graciosos y talentosos con los que he trabajado", comentó el actor.

De hecho, en un momento, Neeson admitió que le comentó a su manager que creía que Best podía llegar a ser el próximo Eddie Murphy. "Y sigo creyendo eso", recalcó.

En una oportunidad, Best reveló que se sintió tan torturado por el personaje, que llegó a considerar suicidarse; desde entonces ha dejado de ser maltratado por los fanáticos. Neeson contó que en una reciente convención la que Best asistió, la gente se volvió loca con su aparición, lo que hizo que Best se viera abrumado por las emociones.