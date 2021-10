Para los fans del destacado actor Liam Neeson ya pueden empezar a prepararse porque este jueves se confirmó su participación en una nueva película de acción que comenzará a rodarse en marzo de 2022.

Según el medio Deadline, el actor de Búsqueda Implacable y Cold Pursuit, protagonizará 'In The Land of Saints And Sinners', película que será dirigida por el director Robert Lorenz.

Este filme mostrará a Liam Neeson como un asesino que vive en un remoto poblado irlandés, donde deberá pelear y enfrentarse a un montón de enemigos. El citado medio explicó que "Neeson interpretará a un asesino recién retirado que se verá envuelto en un juego letal del gato y el ratón con un trío de terroristas vengativos”.

Además de Neeson, el elenco contará con la participación de Ciarán Hinds. El artista se encuentra actualmente en posproducción de las películas de acción Blacklight , Memory y Retribution .