Una grata sorpresa se han llevado los seguidores de la serie La Ley y Orden, ya que se anunció que la serie tendrá una revival en NBCy no solo eso, sino que se confirmó que uno de los protagonistas de la icónica serie repetirá su papel en el regreso.

Sam Waterston confirmó que volverá a interpretar el papel del fiscal de distrito Jack McCoy, rol que desempeñó durante las 17 temporadas de la serie original.

El elenco del revival hasta ahora incluye a Anthony Anderson (black-ish), quien regresará como Det. Kevin Bernard; Jeffrey Donovan (Burn Notice), un policía aún sin nombre; Hugh Dancy (Hannibal, The Path) como asistente del fiscal de distrito; Camryn Manheim (The Practice) como la teniente Kate Dixon; y Oldelya Halevi (Good Trouble) como asistente del fiscal de distrito Samantha Maroun. Según los informes, la miembro del reparto original S. Epatha Merkerson no está disponible para participar regresar debido a su compromiso como personaje principal en la serie Chicago Med, también creada por Dick Wolf.

Tras el fin de la serie el actor ha aparecido en series como The Newsroom y Grace & Frankie. También apareció como McCoy en un episodio de la temporada 19 de Law & Order: SVU.

¿Cuándo se estrena el revival de La Ley y Orden?

La continuación, que será la temporada 21 de la serie Ley & Orden original creada por Dick Wolf, se estrenará el jueves 24 de febrero de 2022, el mismo día que sus spin-offs: Law & Order: SVU y Law & Order: Organized Crime .