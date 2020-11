Leo Caprile revela que casi no quedan registros de Casi en Serio, su programa emblema de La Red: "Mandaron a grabar en esas cintas"

Casi en Serio fue un espacio emblema de las tardes de La Red durante fines de los 90 y principios del 2000. El denominado "matinal de la tarde" se emitió entre 1999 y 2001, y está en la retina de cientos de televidentes por sus invitados, personajes y anécdotas.

Este 2020 el programa volvió al canal que lo vio nacer en el marco de "Redcuerdos", que se emite a las 3 de la mañana de lunes a viernes, como otros espacios de la señal privada como El Desjueves o Cóctel. Sin embargo, Leo Caprile, su animador, hizo en Los Extraditables de RedGol una inesperada como increíble revelación sobre los archivos de Casi en Serio: casi no quedan registros.

"Tu me vas a creer que de ese programa, que todos recuerdan, que todos quieren, Iván Varas -que era gerente de producción- mandó a grabar en esas cintas", sostuvo Caprile en Los Extraditables de RedGol. "Quedan hoy día 17, 18 programas. Gracias a Iván por c%6#r la historia de la tele", complementó el animador que pasó por otras casas televisivas como Chilevisión o Mega.

Incluso, Caprile reveló que otro espacio de La Red, Revolviéndola, también vivió el mismo destino de Casi en Serio.

"16 capítulos quedaron. Porque este w#$n c%&$o mandó a grabar prensa encima", dijo el animador sobre el espacio de Rafael Araneda en RedGol.

El cariño de Caprile por Casi en Serio

El también animador de radio, junto con recordar en Los Extraditables su llegada a los medios, donde pasó por Radio Agricultura de Valparaíso, Galaxia, Recreo, Pudahuel o Corazón, como en Canal 13, Mega, CHV y La Red, también contó el nacimiento de Casi en Serio.

"Venía de una experiencia muy dura en Megavisión (hoy Mega). Me llama Pato Stark que era gerente de producción y me dice "hazte cargo de este horario (la tarde)". Al principio (Casi en Serio) era cocinar y entrevistar. Así partió. Yo cocinaba y me preocupaba más de la comida que el programa. La cosa cambió, dejé de cocinar e iban restaurantes y dejaban la comida", recuerda Caprile en Los Extraditables de RedGol.

Tras un paso por Megavisión, Leo Caprile llega a La Red para conducir entre 1999 y 2001 "Casi en Serio", el "Matinal de la Tarde" | Foto: Captura.

"Había una precariedad tremenda", sostuvo Leo en RedGol. Pese a eso, reconoce que Casi en Serio fue un aporte como vitrina para la música nacional, en una época donde "no había ningún estelar, no había donde cresta tocar a los músicos chilenos. Acá. Nunca nos faltó un grupo, ¡hasta Jorge González fue a cantar! Cantó Viva Allende, una de Albert Hammond (Necesito poder respirar), y estábamos llenos de grupos sound, aparece René de la Vega, Hiroito, y teníamos a Helmut, el Mago Larraín, talentoso".

+Revisa la actuación de Jorge González referida por Leo Caprile en la conversación con Los Extraditables de RedGol:

Grandes anécdotas de Casi en Serio

En Los Extraditables de RedGol, Leo Caprile también se dio tiempo para contar algunas anécdotas en torno a Casi en Serio.

"Hay un capítulo que aparece doña Drina Rendic, que era una socialité, curadora de galerías de arte. Con Tommy Rey, y una parrillada de por medio. Se veían los vapores con tinto al lado. Y la veterana se pone a tomar, termina bailando con "La Parabólica" de Tommy Rey", recuerda entre risas Caprile.

"Era un programa que juntó cultura, clases sociales, un programa muy loco, por la precariedad si no teníamos contenido", reconoce.

Además, puntualiza que "cuando recibimos el espacio teníamos 0,2 (puntos) promedio. Cuando me fui marcábamos 7 puntos promedio. Competíamos con Eli de Caso, con Hola Andrea, cuando estaba de moda llorar, y la cosa social".