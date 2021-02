"Me dueles el alma": Fallece la madre de Laura Prieto

"Mamuchi mi mamuchi ascendiste, ahora estas en otro plano, donde no hay dolor, donde tu cuerpo no te limita". Así partió el sensible texto que compartió Laura Prieto para confirmar la muerte de su madre.

La modelo había contado previamente en conversación con el programa de Instagram "Pijama Party" que "a mi mamá le salió un tumor en la garganta muy, muy grande. Le tuvieron que hacer traqueostomía. No habla, no come directamente. Tiene un canal gástrico, tiene que estar en una residencial. Ya no puede vivir más sola y para mí fue muy difícil, porque yo con mi mamá somos muy unidas".

En tanto que la tarde de este miércoles, Prieto publicó el texto en que admitió que "me va a costar no tenerte en el plano físico, pero estarás por todos lados… No me quedo nada por decirte porque siempre nos dijimos todo…".

"Solo decirte que estoy orgullosa de la mujer que eres que peliaste (sic) contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peliando... sos el mejor ejemplo a seguir una mujer trabajadora honrada, honesta".

"Ufff mamita ... me dueles el alma... voy a tener que aprender algo que no me enseñaste que es a vivir sin vos... pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida!!! Te amo tan fuerte, tan fuerte, agradezco llegar a tiempo poder acompañarte", lamentó en la publicación.

Al cierre, Laura Prieto recalcó: "Mamá me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estas ahi al fin nos soltaste... estaremos bien... todo estará bien".

Esta es la publicación compartida por Laura Prieto: