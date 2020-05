Las sentidas palabras de Karen Bejarano tras sufrir violento robo: "El trauma con el que quedamos ni siquiera es considerado delito"

Una sentida reflexión tuvo Karen Bejarano en su Instagram luego de sufrir un portonazo en la comuna de Providencia la noche del jueves, donde le fue usurpado su automóvil.

La expanelista de Mucho Gusto y Muy Buenos Días contó detalles del violento asalto, junto con imágenes de cómo quedó su vehículo: "Lo que quiero que se entienda, es el nivel de violencia con el que operan estos delincuentes".

Agregando que "en menos de 24 hrs, la banda de 6 individuos robo e intimidó con armas de fuego a 4 personas (entre ellas yo), las 4 víctimas éramos del sexo femenino y a una de ellas la dejaron con un brazo quebrado".

Con un video de la persecución de carabineros a los antisociales, e incluso una foto de un arma que quedó en su auto, Karen tuvo críticas para la justicia: "Muy probablemente les darán el beneficio de la duda y quedarán libres para seguir haciendo lo mismo al día siguiente. Entonces, ¿Cómo frenamos esto?".

Karen Paola, como se le conoció en sus inicios en Mekano, tuvo una emotiva y directa reflexión sobre las consecuencias de las víctimas que sufren estas situaciones:

El trauma con el que quedamos las víctimas, ni siquiera es considerado un delito y es un dolor con lo que debemos lidiar durante mucho tiempo. Muchos creen que estoy bien porque no tengo daño físico, pero no! El daño psicológico no es visible pero es más profundo y doloroso que cualquier golpe”, cerró la cantante.