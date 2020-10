"La tengo enmarcada": Chiqui Aguayo revela costoso regalo que le hizo María Luisa Godoy

La comediante Chiqui Aguayo contó con total asombro el costoso regalo que le dio su ex compañera del "Buenos Días a Todos", María Luisa Godoy, para su cumpleaños el año pasado.

En conversación con el programa Socias, la humorista le reveló a Begoña Basauri que “el año pasado en el matinal todos me hicieron un regalo, se hacían en pantalla y era plata de su bolsillo, no te lo pasaban desde producción”.

En ese sentido, explicó que “la María Luisa me regaló una chaqueta preciosa, me gustó no por lo que costaba, pero me la regaló con colgador y todo, entonces yo que no cachaba la marca me puse a ver en internet cuánto costaba”.

“La chaqueta costaba 180 lucas, la tengo enmarcada todavía, no me la pongo muy seguido. Fue súper rajada“, dijo asombrada Aguayo.

Revisa el momento a continuación (minuto 15:48):