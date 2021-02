Chiqui Aguayo entrega detalles sobre su demanda contra TVN: "Sentí que tenía que hacerlo"

La humorista, Chiqui Aguayo, fue parte del programa "Buenos Días a Todos", hasta mayo del 2020, en donde fue desvinculada del canal. Tras esto, la comediante inició una batalla legal contra su ex casa televisiva y entregó detalles acerca del proceso en el programa online de Francisca García Huidobro "Cómplices".

Sobre como ha pasado la crisis sanitaria, Aguayo indicó. "Después de que me echaron de TVN, eso fue en mayo, igual como que uno dice 'heavy igual', no se si a ti te debió haber pasado un poco parecido, es heavy quedarse con una incertidumbre tan grande en un momento de tanta incertidumbre".

"Si bien uno ha sido ordenada, tengo mis ahorros para vivir tranquila un rato, no sé que, más allá de eso hay una incertidumbre de que uno construyó algo y ahora en pandemia no había nada, no había shows, estaba todo cerrado, en un momento me agobié, el primer mes". Indicó.

Luego añadió que "pero soy una afortunada porque todo se empezó a dar, estuve en Dale Play en Mega, después empezamos a hacer "Socias", después con la Alison Mandel hicimos un programa que se llama "Primerizas". hicimos cuatro shows online que nos fue super bien".

Luego sobre su demanda con TVN, Chiqui comentó que "ganamos la primera instancia y TVN pidió la nulidad del juicio, entonces tienen que ir a la corte de apelaciones y no se sabe cuándo se hará. , se estableció que existió fuero y un montón de cosas”,

Además señaló que se sintió “culposa, porque todos me decían que eran familia y que nada costó que los demandara, y yo sentí que no era justo que me echaran cuando estaba con fuero maternal"

También agregó que sintió que debía hacerlo. "Si nosotras mismas que tenemos un poco de visibilidad no hacemos valer nuestros derechos, qué queda para la gente que no tiene connotación publica".

"Eso no quiere decir que no agradezca le mucho el tiempo todo lo que pasó y lo bien que lo pasamos en TVN y los amigos que me quedaron de eso". Concluyó.