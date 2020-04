"Si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear": Chiqui Aguayo no descarta acciones legales contra TVN

Chiqui Aguayo fue despedida el jueves pasado de Televisión Nacional de Chile, en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Su salida del matinal "Buenos Días a Todos" fue repentina y a la par con la partida también del periodista Hugo Valencia.

Pero ahora la comediante manifestó que está inquieta con la situación y que por lo mismo no descarta acciones legales contra la señal estatal.

Al menos así lo manifestó en conversación con La Tercera, matutino al que le indicó que "yo soy una trabajadora independiente, siempre ha sido así, nunca tuve contrato con el canal". Aunque varios profesionales se han acercado y ofrecido para ayudarla en materias legales.

Ante tal panorama, Aguayo advirtió que "no lo sé todavía (si emprenderá acciones legales), lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear".

Por otro lado, lamentó que "es una muy mala fecha para quedar sin trabajo, pero sin embargo es lo que está haciendo un montón de empresas para seguir sobreviviendo. Por un lado lo comprendo, y por el otro lado digo ‘qué injusto para todo el mundo que no puede hacer otra cosa’".

"Yo vivo de hacer stand up, de hacer shows, y tampoco puedo funcionar ahí. Tengo miles de sentimientos encontrados", puntualizó.

Además, contó cómo fue la forma en que la despidieron: "me llamó por teléfono la productora ejecutiva (Pamela Díaz), y me contó básicamente que el canal está en una reestructuración severa, en una crisis super importante y que producto de esta reestructuración yo no seguía en el matinal. Fue sorpresivo".

"Uno entiende que las circunstancias hacen que tenga esta frialdad el despido. Seguramente si no estuviéramos en una pandemia no hubiese sido por teléfono".

"Cuando me comunican eso, lo primero que hago es llamar a Gino (Costa) y a Hugo (Valencia), y ahí me entero que a Hugo también lo habían desvinculado. Fue bien sorpresivo también porque habían desvinculado a harta gente del canal el 31 de marzo entonces nosotros no esperábamos que iban a seguir habiendo más despidos", concluyó.