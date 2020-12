Pamela Díaz se refiere a los dichos de Mariela Sotomayor "me encanta que me odie, porque me alimenta el ego"

En la última transmisión del programa de Instagram live "Socias" que conduce Begoña Basauri, Pamela Díaz le respondió sin filtro a los dichos de Mariela Sotomayor.

Lo que ocurre es que la actual panelista de "Me Late" se refirió esta semana a la fiera y su relación laboral con Chiqui Aguayo comentando que "les voy a decir lo que dijo la Begoña Basauri en el programa, que yo incluso vi un poco: ‘La Pamela no se conectó hoy día porque quedó traumatizada el viernes pasado con la Chiqui, que le habló puras cosas que ella no habla en voz alta’", dijo Mariela Sotomayor en "Me Late".

Luego agregó "Pamela Díaz es una mujer que es bastante deslenguada, en ciertas formas bastante vulgar… lo que ahí hay y es un ‘fifismo’ entre todas ellas, de tratar de hacer como que una es más cuica que la otra. No me gusta mucho esa conversación vulgar, se puede hacer humor de una forma más inteligente y fina".

A lo que la fiera muy en su estilo respondió en la plataforma de Instagram que "ay hueona, es que no quiero entrar… Cachai que ‘Me late’, el programa del ‘Huevo’, Mariela Sotomayor parece que se llama, es bien simpática, bien amorosa ella, y me odia, si yo nunca le he caído bien. Pero me encanta que me odie, porque me alimenta el ego… Y dijo que yo no había hecho el live con la Chiqui el jueves porque yo la encontraba ordinaria y me caía mal"

Luego la animadora finalizó diciendo "ya me peleé con tanta gente, ya no me queda, Yo lo paso tan bien como soy"