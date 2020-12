La actriz Consuelo Holzapfel cuenta que recibe 178 mil pesos de pensión tras 40 años de trabajo

La conocida actriz fue parte del podcast Reyes del Drama, espacio que también se transmite por YouTube especializado en teleseries chilenas, donde recordaron sus 40 años de trayectoria y los momentos más importantes de su carrera.

Entre las actrices que por más tiempo han permanecido vigentes en la televisión se encuentra Consuelo Holzapel, quien durante cuatro décadas la vimos en pantalla caracterizando memorables personajes en conocidas teleseries nacionales.

.

Trampas y caretas, Rompecorazón, Sucupira, La Fiera, El circo de Las Montini, Reserva de familia, Sres. Papis e Isla Paraíso son solo algunas de las producciones en las que ha participado a lo largo de su carrera, además de las producciones cinematográficas como sub-terra (donde recibió una nominación al premio Altazor), Sangre Eterna y el Vuelo del Poeta, entre otros.

Lamentablemente a pesar de su exitosa carrera la pensión que recibe es muy baja, asó lo reconoció la actriz en el programa, donde se refirió a TVN canal donde trabajo por 20 años y donde no le pagaron las imposiciones "siempre estuve a honorarios, me deben todas esas imposiciones para mi jubilación que ya no me las dieron. No me atreví nunca a demandar a TVN, ya no lo hice. Me dio miedo meterme en una cosa así, soy muy hippie, no quiero problemas", partió diciendo la actriz.

Luego agregó que el miedo a denunciar se debía al riesgo de quedar sin empleo "si uno decía algo podría haberse quedado sin trabajo, tenía ese temor a perder la pega. Yo agradecería tener trabajo, pero no fui tan previsora, no di esa lucha".

Finalizó comentando que "no me atrevo ni a decirlo porque no quiero que lloren. Es fuerte, es la realidad de este país. Uno entiende porqué pasan las cosas que pasan. En todas las familias de Chile está un caso como este. Yo recibo 178 mil pesos". generando la sorpresa de los conductores.