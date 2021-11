HBO Max estrenó recientemente su nueva serie The Sex Life of College Girls, creada por la estrella de The Office, Mindy Kaling, obteniendo positivos comentarios de la crítica tras su debut.

La serie cuenta la historia de cuatro jóvenes que inician sus estudios en la Universidad Essex y deben vivir juntas. Todas tienen historias de vida muy distintas, así como también sus personalidad, pero logran formar un importante lazo que se irá fortaleciendo a medida que pasan los capítulos.

¿Quiénes son las protagonistas?

Pauline Chalamet, la hermana de Timothée Chalamet es una de las protagonistas de la serie, su personaje es Kimberly Finkle, una nueva estudiante que llega desde Arizona y nunca ha estado fuera de casa, por lo que una de sus metas en esta nueva etapa de su vida es aprovechar a interactuar más con su alrededor. Ella viene de una familia de clase media, por lo que debe trabajar dentro del campus para pagar por sus estudios.

Chalamet debutó en la pantalla en la película de Judd Apatow, The King of Staten Island, también participó en episodios de las series Royal Pains y Les Engagés.

Amrit Kaur como Bela, un estudiante indio-estadounidense de Nutley, Nueva Jersey que quiere convertirse en una escritora de comedia e ingresar a The Catullam, un prestigioso extraescolar para aspirantes a escritores. Su sueño es entrar a Saturday Night Light y convertirse en una reconocida humorista.

Amriit inició su carrera en la pantalla el año 2016, participando en American Gothic. También participó en la serie Star Trek: Short Treks como la cadete Thira Sidhu y fue una de las protagonistas de la serie Anarkali durante sus tres temporadas.

Renée Rapp saltó a la fama el año 2018 cuando obtuvo el rol protagónico de Regina George en el musical “Mean Girls” de Broadway.

En la serie interpreta a Leighton Murray, una adinerada joven de The New York que llega a estudiar a la Alma Mater de su padre. Leighton estaba muy entusiasmada de llegar a la universidad para vivir con sus mejores amigas de la secundaria ya que aplicaron juntas, sin embargo, al llegar se da cuenta que hubo un cambio, por lo que deberá vivir con otras personas. Legihton es lesbiana, pero no quiere que nadie se entere.

Alyah Chanelle Scott es Whitney, una estrella de fútbol de Seattle que está teniendo una aventura con su entrenador, y además es hija de una senadora de los Estados Unidos por el estado de Washington. Este es el primer papel que Scott tiene en la gran pantalla.

Revisa el tráiler a continuación.