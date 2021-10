El programa de Canal 13 “Los 2000, un zapping al pasado” estrenó un nuevo capítulo en donde recordaron el exitoso reality de Canal 13 "La Granja", espacio que se emitió durante el 2005 y tuvo como ganador a Gonzalo Egas.

En capítulo se refirieron a uno de los momentos más comentados del espacio de telerrealidad, la gran final y despejaron también los rumores que surgieron tras la emisión.

Alex Gerhard participó del especial y recordó su duelo contra Gonzalo Egas por los 50 millones de pesos y reveló la conversación que tuvo con él durante la competencia.

“Ahí yo estaba muy seco. Necesitaba agua”, explicando que nunca le pidió que lo dejará ganar. Egas también se refirió a lo sucedido señalando: "Me dice: ‘Gonza, dame agua.y déjame sacar una bandera’. otra, porque ya había sacado una. No me dice ‘déjame ganar''. Le dije: “Álex, sabí que es mucha plata, no me puedes pedir eso"”

“Nunca le pedí dejame ganar, fue un ‘oye ya po’ dejame una”, señaló Gerhard.“Si este me está pidiendo agua es porque está hecho bolsa. Yo también estoy hecho bolsa, pero él me lo está manifestando”, comentó que pensó Gonzalo en ese momento.