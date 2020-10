Gonzalo Egas da sus pronósticos para el UFC 254 y la pelea estelar entre Khabib Nurmagomedov y Justin Gaethje

Este sábado se vivirá una velada de ensueño para los fanáticos de las artes marciales mixtas. El UFC 254 trae a la mesa una pelea que promete sacar fuego al octágono: Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje.

El campeón de Peso Ligero hace su regreso a la jaula con la obligación de defender por tercera vez su cinturón y estirar su récord invicto de 28-0. Pero frente a él habrá otro con hambre, ya que el campeón interino de la división quiere hacer historia y demostrar por qué es considerado uno de los más peligrosos del MMA.

Gonzalo Egas adelantó lo que será el UFC 254 y analizó el combate estelar por la corona de las 170 libras. "Esta es una pelea de campeonato distinta, como lo que pasó con Jon Jones y Daniel Cormier. Peleas con expectativas que uno solo quiere que lleguen".

Justin Gaethje llega a pelear el cinturón de Khabib Nurmagomedov tras pasar por encima de Tony Ferguson. Foto: Getty Images

Para el comentarista y ex peleador, el ruso saldrá a hacer lo que acostumbra: demoler. "Khabib no debería varias sus argumentos, es lo que ha hecho históricamente. Es un superdotado a ras de lona y en la transición, sabe llevar a los oponentes al piso. No tienen cómo salir".

Pero Egas también advierte que el retador tiene sus credenciales para dar la sorpresa. "Será una pelea estratégica. Justin Gaethje debe hacer algo similar a lo hecho con Tony Feguson, de golpear y retroceder de manera más rápida".

