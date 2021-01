Gonzalo Egas se realiza un tatuaje con el nombre de su hijo: "Decidí hacerlo con mi propia letra"

El ganador de La Granja y la ex participante de Mundos Opuestos, Wilma González, no están juntos haces varios años, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que Egas siga estando presente en la vida del pequeño Noah, el hijo de Wilma y con quien Egas formó un estrecho vinculo.

Debido a la bella relación que existe entre ambos, Gonzalo decidió tatuarse el nombre del pequeño en su brazo, el diseño fue creado por él, como así lo señaló en sus redes sociales.

"Después de ver muchos tipos de letras para tatuarme el nombre de mi hijo, anoche decidí hacerlo con su propia letra. La saqué de un cuaderno de hace unos años. Gracias @andreinitattoo por el trabajo. Quedé feliz con lo que lograste amigo querido". Se puede leer en la publicación en Instagram del finalista del reality 1810.

La imagen ya tiene más de 21.000 me gusta en la red social y se lleno de comentarios felicitando a Gonzalo. "Eres un hermoso padre", "Tremendo, cualquier niño sería muy afortunado de tener un padre como tú", "Que bonito que hayas elegido la letra de Noah. quedo pretty", "tienen mucha suerte de tenerse ambos, hermoso todo". Se puede leer entre los comentarios que dejaron los seguidores de Egas en Instagram.