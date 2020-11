Pamela Díaz sobre su nueva relación "No sabemos cuánto va a durar"

La Fiera se encontraba como invitada junto a Chiqui Aguayo en el matinal Mucho Gusto para hablar sobre "Socias" su nuevo proyecto, pero la conversación tomó un giro inesperado ya que los miembros del panel estaban más interesados en saber acerca de la nueva relación que remece la farándula nacional.

Hace pocos días se dio a conocer la relación entre Pamela Díaz y el también animador Jean Phillipe Cretton, la cual se hizo pública tras ser sorprendidos en el aeropuerto esperando irse de vacaciones juntos.

Sobre el revuelo inicial que causó en los medio locales enterarse de la relación y hermetismo que tuvieron tanto Diaz como Cretton para ocultarla del ojo público, Chiqui Aguayo comentó que a pesar de ser amiga de Pamela ella tampoco sabía que estaban juntos "yo pensé que era una campaña publicitaria, porque no tenía ninguna lógica".

Pamela indicó que al principio no le llamaba la atención Jean Phillipe "cuando yo estaba en La Noche es Nuestra a mi no me gustaba. No había ni buena ni mala onda, éramos compañeros de trabajo. Lo que pasa es que yo jamás me metería con un compañero de trabajo"

Sobre eso, la animadora del espacio Karla Constant le preguntó acerca de la transición en su relación ya que ella había escuchado rumores sobre que a la fiera le caía mal su actual pareja, "Yo creo que estaba vulnerable" contestó entre risas Pamela.

Constant también le preguntó si celebran cosas como pareja tales como el primer beso o cuando le pidió pololeo, a lo que Diaz interrumpió indicando que "nunca me pidió pololeo" y concluyó diciendo que "estamos saliendo, no sabemos cuando va a durar, capaz que mañana terminemos"