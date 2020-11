La reacción de Gloria Simonetti cuando se enteró que su hijo iba a entrar al sacerdocio

El exitosos programa de cocina y conversación de Chilevisión emitió un capítulo inédito grabado antes de la pandemia, por lo que pudimos ver a los participantes compartiendo de cerca.

Entre los invitados al estelar se encontraban la modelo Marlen Olivari, el periodista Pablo Flamm, el actor Alonso Quintero y la cantante nacional Gloria Simonetti.

Dentro de los temas que discutieron, Simonetti habló acerca de su actual relación con el fotógrafo Javier Alarcón, quién es 26 años menos y la reacción que tuvo al enterarse que su único hijo Cristian, decidió ser un sacerdote jesuita.

Al ser consultada sobre qué pensó cuando él le contó su decisión, la cantante señaló que "Me metí para adentro, él salió en la tarde y ahí lloré, andaba en un bote dentro de la casa. La verdad es que para mí fue horrendo, porque no estaba en ningún parámetro” Reconoció además que gran parte de su reacción se debía a su deseo de tener nietos “Casi me morí. Yo quería ser abuela. Imagínate, Cristián se había recibido de ingeniero comercial y con máster en Estados Unidos, toda la cuestión”

Cuenta también que todo partió cuando se encontró con dos amigos de su hijo en la calle quienes le dicen que irán a Estados Unidos a ver algo relacionado con el fútbol, lo que le llama la atención a Simonetti ya que Cristian no le había comentado nada, cuando le consulta sobre los dichos el le contesta "No, yo no me voy a Estados Unidos, me voy al seminario". Relató la cantante.

El episodio fue grabado antes del comienzo de la pandemia por Covid-19

Añadió además que a pesar de lo fuerte que fue el enterarse de la decisión de su hijo, ir a dejarlo al seminario fue mucho más impactante " tú llegas y la típica de las películas, llegas como a tocar los colchones a ver si tienen púas. La mamá va dejar al hijo, entonces nos metieron a una pieza y los jesuitas nos pasaron un micrófono. ‘Quiero que diga cuál es tu opinión con respecto a que tu hijo se haya metido’. Me pasan el micrófono a mí y (finge que llora), eso sería mi participación. Fue un desastre”

Finalizó el relato señalando que se sentía en shock “me fui a la cresta. Después me pasé un tiempo peleando harto con los jesuitas, tratando de entender lo inentendible, porque la fe es la fe”.