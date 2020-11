"Hay gente muy prejuiciosa": Alonso Quintero recuerda su relación amorosa con Sigrid Alegría

La noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de "La Divina Comida", que tuvo como participantes a Marlén Olivarí , Pablo Flamm, Alonso Quintero y Gloria Simonetti, y donde como cada capítulo, estuvo marcado por sus platos gourmet y las confesiones.

Una de las que más llamó la atención de los participantes y televidentes, fue la que hizo el joven actor quien habló sobre la relación que tuvo con Sigrid Alegría entre 2014 y 2015.

Según contó Quintero, cuando se supo de su romance amoroso en Canal 13, en medio de las grabaciones de "Mamá Mechona", tuvo serios problemas por la diferencia de edad que había con la actriz, que le provocó que lo apartaran incluso de proyectos.

“Hay gente muy prejuiciosa, y yo tenía un contrato justo cuando empezó esto con la Sigrid y tenía que hacer un proyecto de una teleserie que me duraba un año más y se me bajó el proyecto a propósito de esto que había pasado”, afirmó.

En ese sentigo, explicó que la señal privada le mencionó que la relación que tenía generaba una imagen en el canal donde la gente no lo tomaba tan bien. "Cuando me dicen eso yo me doy cuenta de que había un problema de juicio de parte de ellos y yo no iba a dudar de mi relación”, afirmó.

Alonso Quintero y Sigrid Alegría tenían una relación amorosa con 19 años de diferencia.

Pese a contar ese mal momento en el programa, Alonso Quintero recordó con mucho cariño a Alegría. "Fue una relación muy bonita, obviamente con altos y bajos. En nuestro círculo la relación nunca fue tema, fue más mediático pero no para nuestras familias”.

“Como todas, tiene desencuentros y encuentros, y recuerdo con mucho cariño la relación y tengo buena relación con ella también”, sentenció.