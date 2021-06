Kylie Jenner y Travis Scott encienden rumores de reconciliación

Kylie Jenner y Travis Scott parecen haber entrado en una nueva etapa de su relación. Los rumores se encendieron luego de que la pareja junto a Stormi, su hija de tres años, volaron a Nueva York para apoyar al rapero en el Parsons Benefit.

Una fuente le dijo a People que hay "una energía diferente" entre la ex pareja, la misma fuente luego agregó que "aunque siempre se llevaron bien, ahora hay una energía diferente entre ellos", dice la fuente. "Kylie y Travis son muy cercanos de nuevo. Kylie voló a Nueva York para apoyarlo. Es genial verlos de nuevo juntos".

"Nunca presionaron su relación. La atención se centró siempre en ser los mejores padres. Todavía mantienen hogares separados en Los Ángeles porque esto es lo que les funciona".

En el acto benéfico, Jenner y Scott posaron juntos para los fotógrafos en la alfombra roja del evento, que se llevó a cabo en The Rooftop at Pier 17 en el Seaport District.

"Travis y Kylie estaban siendo muy dulces y lindos juntos", dijo la fuente, quien agregó que "estaban tomados de la mano".

Scott también mostró algo de amor por Jenner durante su discurso de aceptación, diciendo: "Esposa, te quiero mucho", según la fuente. (Scott ha utilizado el término para describir la estrella de Keeping Up with the Kardashians en el pasado).

Jenner y Scott se separaron en octubre de 2019 después de dos años de relación, pero han mantenido una relación amistosa por su hija.

"Se aman. Disfrutan pasar tiempo en familia con Stormi. Todos viajan juntos. Kylie y Travis también tienen citas. Han trabajado duro para crear una situación familiar que sea mejor para ellos. Estar juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana no funciona, por lo que todavía tienen hogares separados".

"No son exclusivos, pero Kylie tampoco está saliendo con nadie más", agregó la fuente.