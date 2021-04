"¡Te amo!": Travis Barker sorprende a Kourtney Kardashian con tierno gesto por su cumpleaños

La hermana mayor de las Kardashian, Kourtney, acaba de cumplir 42 años y su pareja, el baterista de la banda Blink 182, Travis Barker, le dedicó un tierno mensaje a ex fundadora de Dash.

"¡YO TE AMO! ERES UNA BENDICIÓN PARA ESTE MUNDO. FELIZ CUMPLEAÑOS" compartió el baterista en su cuenta de Instagram.

Kim Kardashian además compartió la sorpresa que Barker tenía para su hermana, donde lleno la entrada de la casa de Kourtney con flores.

La pareja lleva saliendo varios meses e incluso la relación se consolido tanto, que el músico se tatuó el nombre de la protagonista de Keeping up with the Kardashian en el pecho.

Siendo el primer tatuaje que se hace en honor a la celebridad de Keeping up with the Kardashians, sin embargo, algunos fanáticos creen que el tatuaje que se hizo durante el mes de marzo podría tener relación con la estrella de docu-realidad.

En un video compartido en su Instagram en marzo, Barker, sale con un tatuaje, aparentemente inspirado en True Romance: las palabras "You're So Cool!", El título de la pista principal de Quentin Tarantino de 1993.

Muchos fanáticos creen que el tatuaje parece estar escrito a mano por Kardashian. A comienzo de mes, la fundadora de Dash compartió fotos de la salida vacacional de la familia, en donde Travis también participó junto a sus hijos.



Kourtney Kardashian Travis Barker