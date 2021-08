La modelo y numeróloga María Eugenia Kenita Larraín confesó una difícil situación personal que ha vivido recientemente, durante la transmisión del último capítulo del programa "El Discípulo del Chef" la conocida figura televisiva se vio visiblemente afectada.

Tras la eliminación de su amiga, Giuliana Sotela, Larraín rompió en llanto mientras se despedía de su compañera y explicó el por qué de su llanto.

“La aprendí a conocer y a querer. Por eso la voy a extrañar. Ella no sólo se va del programa, sino que se va del país. Es muy linda persona”, señaló.

Tras esto, Larraín comentó que ha pasado unos meses difíciles debido a que su familia tuvo problemas de salud y que además sufrió una perdida del bebé que esperaba.

"Obviamente me afecta porque estoy más sensible. Hace un poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves. Me incluyo. Y además dentro de la clínica me enteré ahí que estaba embrazada y tuve una pérdida", expresó muy afectada.

Luego agregó: "Por eso es que lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve, entonces obviamente que ando más sensible de lo normal", reveló la modelo.