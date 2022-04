Cuando Karol G y Becky G decidieron lanzar la canción Mamiii, los fanáticos quedaron extrañados porque la presentación del tema no viniese acompañado de un videoclip oficial, dada la importancia que tenía la canción en ese momento particular. Así fue que las cantantes dejaron pasar casi dos meses para recién lanzar el trabajo audiovisual.

Claro, cuando la composición vio la luz, aún estaba fresco el fin de la relación entre Karol G y Anuel. Mientras que la nueva pareja del cantante desafiaba a La Bichota por medio de las redes sociales.

La colombiana tuvo una mejor jugada: lanzó una canción cuya letra bien puede ser interpretada como el cierre de ciclo para lo que tuvo con el reggaetonero, llenándola de indirectas de proporciones que todos los fanáticos recibieron con asombro.

"Te veo en la' rede' / No puedo creerlo, qué pena de ti / Yo que fui buena / Y tú qué gonorrea pagándome así", rezaba una parte de la canción. Mientras que otro pasaje citaba a Paquita la del Barrio y apuntaba: "Rata de dos patas, lo dijo Paquita / Un animal rastrero / Que se come todo que se atraviesa / Diablo, tú ere' un cuero".

El fatality definitivo de la canción es momento en que indica: "no digas te quiero, mejor sé sincero / No digas te amo, porque eso fue en vano / Llorando estaba' tú y como no te salí / Andas comiéndote a otra per** / Pero estás pensando en mí".

En tanto, Anuel sufría intentando borrarse un tatuaje que se delineó en la espalda y que inmortalizaba a Karol G en todo su esplendor.

Revisa el video de Mamiii, de Karol G + Becky G

El video fue dirigido por Mike Ho, quien anteriormente ha trabajado con J. Lo, Megan Thee Stallion y Nicki Minaj. Además, cuenta con Angus Cloud de Euphoria y la actriz Mia Khalifa en los roles principales.

Este lanzamiento se produce cuando el tema en Chile ya es Certificado de Oro, contando más de 10 millones de reproducciones en las plataformas digitales de música.

Curiosamente, ninguna de las dos cantantes aparece en el videoclip que puedes revisar a continuación: