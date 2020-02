"Soy súper picota": Karla Melo habla sobre episodio de machismo que le tocó enfrentar

La actriz Karla Melo reveló que rechazó un papel después de haber sido víctima de un episodio de machismo de cara a la oferta laboral.

En conversación con Nueva Mujer, "sí, viví el machismo y el abuso de poder. No quiero decir nada específico, porque ya está muy chacreado, los nombres ya están. Además, siempre he sido media achorada".

"Una vez me pidieron que bajara de peso o que comiera lechuguita, porque iba a usar peto. Esa petición vino de una mujer además, entonces me dio lata", lamentó la intérprete que actualmente está en pantalla con la teleserie "Gemelas".

Luego recalcó que "no me encuentro gorda, no tengo sobrepeso y, si me hicieron un casting y me eligieron, me querían cómo soy, supongo. Me pico altiro, y recuerdo que le respondí 'búscate otra actriz, llama a la no sé cuánto'. Soy súper picota".

Su reacción tras salir desde el casting no fue mucho más que eso y "me vine comiendo una marraqueta con huevo y queso".

"Encuentro que basta de mostrar puros estereotipos de belleza de mujer, porque, al final, todas somos bonitas, todos los cuerpos son bonitos. Ésa es mi lucha también en Instagram. Me encantaría sacarme una foto linda y que se vea toda mi celulitis, mi rollo, me atreva y me encante subirla, pero todavía no lo logro", explicó.

Melo también resaltó que "las chiquillas me dicen 'eres perfecta', y yo les respondo 'cabras, le puse ocho filtros a la foto'. Además, ¿qué es perfecto? Sigo cuentas feministas, que suben fotos de cuerpos reales. Siempre comparto esas cosas, porque muchas cabras se sienten feas. A todas nos ha pasado".