Kaiser pone en duda a Trilogía: "No sé si vamos a estar otra vez en God Level"

Kaiser fue parte del quinto capítulo de "La Junta" con Julio César Rodríguez y puso en duda la continuidad de Trilogía. El freestyler nacional dejó en claro que God Level está decidiendo la inclusión del equipo chileno junto a Nitro y Teorema.

"Te traigo un regalo que yo sé que va a significar, porque no sé si vamos a estar con Teorema y Nitro otra vez en God Level, porque se está decidiendo. Quizás Trilogía no va a seguir, pero esto es un emblema donde aquí está el Nitro, aquí estoy yo y acá está el Mateo", reveló.

Eso no es todo, ya que Kaiser también avisó que se retirará del freestyle en Red Bull o God Level: "yo siento que este ambiente del freestyle es lindo, pero hay mucha toxicidad. Las batallas son un paso y creo que ya lo cumplí. Este año me retiro y me voy".