KISS prestará atención a "los científicos y no a los políticos" para decidir el retorno de sus show en vivo

KISS decidió postergar su actual gira mundial a fines de marzo, debido a la crisis sanitaria que se vive en el mundo por el cornavirus. Aunque ya reagendó la sección del recorrido que incluye a Chile.

Pero ahora el líder la banda, Gene Simmons, en conversación con el embajador de EE.UU. en Nueva Zelanda y Samoa, aseguró que su principal preocupación en estos momentos son los fanáticos.

"Primero y principal, no importa yo, yo, yo, la banda y todo eso. Lo más importante es mantenerlos a salvo, porque los amamos. Sin los fanáticos, no somos nada y no somos nadie", aseguró el músico.

Con la agenda ya reprogramada, la banda tiene la idea de volver a los escenarios a partir del próximo 12 de junio. Pero tal panorama podría cambiar debido a la segunda ola de contagios que se está registrando en el mundo y particularmente en Europa.

Por eso, Simmons recalcó que "saldremos una vez que sea seguro. Una vez que tengamos una vacuna, y los científicos y no los políticos, nos digan: 'Está bien, abre las puertas. Celebra la vida. Sal y diviértete'. Entonces iremos por ahí".

"Espero que los políticos y los científicos se reúnan y comprendan que deben haber diferentes conjuntos de leyes dependiendo de cuán estrechamente unidos estemos entre nosotros. No tienes que ser un genio para resolver eso", añadió el icónico músico.

El concierto de KISS en Santiago permanece agendado para el 24 de noviembre de este año, en el Movistar Arena; momento para el que las productoras locales esperan que la situación con la COVID-19 esté al menos controlada.